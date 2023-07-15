РБК нашел 5 самых абсурдных киноляпов в фильме «Один дома»

Фильм «Один дома» не теряет со временем свою популярность. Однако нельзя не заметить несколько киноляпов, которые создатели решили из финальной версии не убирать. Все самые абсурдные недочеты комедии собрал портал РБК.

Первый ляп обнаружен в сцене поедания пиццы старшим братом Баззом. Сперва он затолкнул пиццу левой рукой, но в следующем кадре – правой. Вещи в комнате парня также перемещаются очень странным образом. Сперва зеленая футболка с одного края стула висит, вскоре – с другого.

Кроме того, в гараже освещение включается произвольно, без участия грабителей, родителей, Кевина. Вещи из дома исчезают каким-то необъяснимым образом.

Над лестницей висит семейный снимок, но в следующем кадре его почему-то нет. Напоследок, от падающего утюга грабитель получил ожог на лице, однако в то время утюг выключен. От такого удара у грабителя сломались бы скорее лицевые кости, а не случился ожог.