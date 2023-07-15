Science Advances: Найден способ замедлить развитие болезни Паркинсона

Ученые Католического университета в Римском кампусе в результате изучения выяснили, что интенсивные тренировки замедляют развитие болезни Паркинсона. Более ранние исследования также показали связь между физической активностью и повышенным уровнем нейротрофического фактора в головном мозге. Это вещество отвечает за рост нервных клеток. В ходе эксперимента ученые подтвердили результаты на животных. После четырех недель ежедневных тренировок на беговой дорожке прогрессирование болезни Паркинсона у крыс замедлилось.

Такой положительный эффект связан с уменьшением распространения белка альфа-синуклеина, который является характерным признаком болезни Паркинсона. Благодаря этому нервные мозга, которые отвечают за выработку дофамина, имеют больше времени для выживания. В итоге животные сохранили лучший контроль над своими движениями даже после завершения тренировок.