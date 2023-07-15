Шоу не состоится: В Москве окончательно отказали Урганту

В Москве окончательно отменили шоу Ивана Урганта "Прожекторперисхилтон". Комику было отказано в возможности заработать на русских зрителях после осуждающих слов об СВО.

Сообщается, что столичный "Крокус Сити Холл" окончательно отменил "ПрожекторПерисХилтон". Кроме самого Урганта, отказ получил юморист Сергей Светлаков.

Новое шоу с участием артистов должно было состоятся в апреле 2022 года, но из-за СВО его решили перенести. Тогда организаторы объявили, что выступление пройдет в сентябре 2023 года.

Однако проект убрали из афиши. Такое решение было принято после жалоб в Генеральную прокуратуру участников общественного движения "Ветераны России".