Со сцены Витебского фестиваля 78-летнего Юрия Антонова увезли вместе с роялем

Выступление российского певца и композитора Юрия Антонова для зрителей на Витебском фестивале стало приятным сюрпризом. Артист порадовал публику песнями, несмотря на сильную боль. Увозить со сцены 78-летнего музыканта пришлось вместе с роялем.

Антонов 4 года Антонов страдает от сильных болей в ногах. Положение не исправила проведенная за рубежом операция по замене коленного сустава. В итоге он перестал появляться на публике и выступать.

На сцену Витебска исполнитель вышел без трости. Юрий Михайлович пожелал здоровья Александру Лукашенку, находящемуся в зале, а затем сел за рояль. После номера Антонов понял, что не сможет уйти красиво. Поэтому певца перевезли с роялем поближе к кулисам, где он незаметно покинул сцену.