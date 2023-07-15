Умер директор певицы Анны Семенович Владимир Цапир

Умер Владимир Цапир. Он работал с Анной Семенович более 20 лет. Печальную новость сообщила сама артистка в соцсети.

По словам исполнительницы, еще несколько недель назад мужчина попал в больницу. У него были проблемы с сердцем. Позже Цапира выписали. Однако 14 июля он ушел из жизни. Точная причина смерти не сообщается. Цапир был сначала водителем певицы, затем стал ее директором.

Мое сердце разрывается на части. Сказать, что мне вас будет не хватать, —ничего не сказать. Спасибо за верность и преданность, человеческую порядочность. За время, которое были рядом, - написала Семенович.

Она добавила, что впервые поедет на гастроли без своего концертного директора. Анна планирует посвятить грядущие выступления умершему товарищу.