Yandex.RTB

Умер директор певицы Анны Семенович Владимир Цапир

Image 16+
Умер директор певицы Анны Семенович Владимир Цапир
Знаменитости
Фото из открытых источников

Умер Владимир Цапир. Он работал с Анной Семенович более 20 лет. Печальную новость сообщила сама артистка в соцсети.

По словам исполнительницы, еще несколько недель назад мужчина попал в больницу. У него были проблемы с сердцем. Позже Цапира выписали. Однако 14 июля он ушел из жизни. Точная причина смерти не сообщается. Цапир был сначала водителем певицы, затем стал ее директором.

Мое сердце разрывается на части. Сказать, что мне вас будет не хватать, —ничего не сказать. Спасибо за верность и преданность, человеческую порядочность. За время, которое были рядом, - написала Семенович.

Она добавила, что впервые поедет на гастроли без своего концертного директора. Анна планирует посвятить грядущие выступления умершему товарищу.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Умер директор певицы Анны Семенович Владимир Цапир

Сегодня, 19:41

В Витебске нашлись наследники Шатунова: у них есть права на хит «Седая ночь»

Сегодня, 15:44

РБК нашел 5 самых абсурдных киноляпов в фильме «Один дома»

Сегодня, 15:35

Народный артист РФ Николай Бурляев назвал уехавших из России киноактёров самозванцами

Сегодня, 15:26

Агентство РИАН: польские врачи не обнаружили следов отравления у Михаила Саакашвили

Сегодня, 15:22

Кристина Орбакайте прилетела в Латвию, где впервые встретится с Примадонной в 2023 году

Сегодня, 14:00

Инстасамка сыграла тайную свадьбу с Moneyken и больше не будет матерится

Сегодня, 13:51

Галина Юдашкина умилила Пугачеву и Орбакайте снимком дочери Агаты в день рождения

Сегодня, 13:47

Глава профсоюза актеров Кирис озвучил гонорары звезд уровня Дмитрия Нагиева

Сегодня, 13:37

«Мы 30 лет кормили Голливуд»: в забастовке актеров в США нашли след России

Сегодня, 13:28

Шоу не состоится: В Москве окончательно отказали Урганту

Сегодня, 13:17

Со сцены Витебского фестиваля 78-летнего Юрия Антонова увезли вместе с роялем

Сегодня, 07:53

Иосифов заявил, что после роли Буратино одноклассники его возненавидели

Сегодня, 07:50

В фильме «Гладиатор» с Расселом Кроу найден очевидный киноляп с оператором на трибуне

Сегодня, 07:38

Пользователи Сети возмутились словами Лаймы Вайкуле о музыкальных способностях SHAMAN

Сегодня, 07:31

Леонид Агутин впервые рассказал о своем провале на концерте перед зарубежной публикой

Сегодня, 07:21

Антонов, Ваенга, Пресняков и Лазарев выступили на фестивале искусств в Витебске

Сегодня, 07:15

Названы 50 лучших боевиков всех времён от Variety

Вчера, 21:26

Рома Букин из популярного ситкома «Счастливы вместе» высказался о перезапуске проекта

Вчера, 21:24

SHOT: У госпитализированного Ивана Краско начались галлюцинации

Вчера, 20:02

Пользователи Сети возмутились словами Лаймы Вайкуле о музыкальных способностях SHAMAN
  • Сегодня, 07:31

Пользователи Сети возмутились словами Лаймы Вайкуле о музыкальных способностях SHAMAN

Латвийская и советская исполнительница Лайма Вайкуле возмутила пользователей Сети недавными словами о российском певце SHAMAN (настоящее имя Ярослав

Похороны звезды сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой пройдут 14 июля в Театре-студии киноактера в Минске
  • Вчера, 11:54

Похороны звезды сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой пройдут 14 июля в Театре-студии киноактера в Минске

Белорусская актриса Лариса Маршалова умерла в возрасте 44 лет. Она скончалась из-за сердечного приступа. Церемония прощания со звездой сериала

Ярмольник с трудом сдержал слезы на прощании с Алексеем Кузнецовым в Вахтанговском театре
  • 13-07-2023, 09:19

Ярмольник с трудом сдержал слезы на прощании с Алексеем Кузнецовым в Вахтанговском театре

Церемония прощания с известным российским артистом Алексем Кузнецовым состоялась в Вахтанговском театре. Актер хорошо запомнился зрителям ролью

Названы 50 лучших боевиков всех времён от Variety
  • Вчера, 21:26

Названы 50 лучших боевиков всех времён от Variety

Авторитетное издание Variety составило список лучших боевиков в истории по версии редакции. Предлаем ознакомится с ТОП-50 жанровых лент. - «Крепкий

Лайма Вайкуле раскритиковала вокальные данные певца SHAMAN
  • Вчера, 09:24

Лайма Вайкуле раскритиковала вокальные данные певца SHAMAN

Лайма Вайкуле в настоящее время готовится к фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2023, который обещает собрать многих артистов. Поговаривают, на

Леонид Агутин впервые рассказал о своем провале на концерте перед зарубежной публикой
  • Сегодня, 07:21

Леонид Агутин впервые рассказал о своем провале на концерте перед зарубежной публикой

Леонид Агутин долгие годы радует россиян своими хитами. Его можно назвать одним из самых опытных музыкантов в отечественном шоу-бизнесе. Но

Интересная информация