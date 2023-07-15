В фильме «Гладиатор» с Расселом Кроу найден очевидный киноляп с оператором на трибуне

Фильм «Гладиатор», вышедший в 2000 году, в прокате собрал $460,5 млн. Рассел Кроу, который сыграл главную роль, получил «Оскара» за лучшую мужскую роль. Всего в копилке ленты пять Оскаров. Однако при всех наградах и положительных рецензиях, в фильме есть нестыковки.

Для картины изготовили несколько трюковых колесниц. Для съемок спецэффектов там установили воздушный цилиндр, который был соединен с рычагом. По сигналу воздух из баллона поступал в цилиндр и толкал поршень. Его шток толкал рычаг. Благодаря манипуляции создавался эффект подпрыгивающей колесницы. Этот баллон можно увидеть на некоторых кадрах.

Посмотреть на гладиаторов на трибунах амфитеатра собирались несколько тысяч человек. Попал в эту компанию человек в белой футболке и джинсах из 2000 года. Как оказалось, на трибуне в толпе людей стоял оператор. При осмотре отснятого материала его не заметили.