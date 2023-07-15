В Витебске нашлись наследники Шатунова: у них есть права на хит «Седая ночь»

В Витебске знаменитая песня «Седая ночь» неожиданно прозвучала в исполнении «Дискомафии». Зрители, услышав хит, вскочили с мест и начали танцевать. Журналисты недоумевали, как коллектив мог исполнить эту комопзицию, ведь после смерти Юрия Шатунова все права принадлежат Разину.

Однако музыканты рассказали «МК», что у них есть право исполнять хит:

У нас есть официальные исполнительские права. «Седую ночь» поем давно. В связи с последними событиями появился иной колорит. Перед исполнением вспоминаем Юру, нашего друга и товарища. Его уход — большая утрата.

Солисты коллектива добавили, что Шатунов эту версию песни слишал при жизни и остался доволен.

Сделали аранжировку за границей, ее готовила та же команда, сделалавшая аранжировку Юре. Сделали первыми кавер. Юре он зашел. Он сказал: «пробовал переделать «Седую ночь», у меня не получалось, вы прямо в точку. Я тоже так хочу сделать». Мы ответили «Конечно же, какие проблемы?». Поэтому у него была такая же фонограмма, как у нас.