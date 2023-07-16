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Агата Муцениеце продемонстрировала идеальную фигуру в откровенном образе с люстрой на голове

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Агата Муцениеце продемонстрировала идеальную фигуру в откровенном образе с люстрой на голове
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Фото из открытых источников

Сейчас знаменитая актриса театра и кино Агата Муцениеце в настоящее время играет в постановке «Абсолютно другая нага». В спектакле артистка, которой исполнилось 34 года, предстанет в довольно смелых и откровенных нарядах.

На днях знаменитость выложила в социальных сетях новую фотографию, на которой предстала в смелом облегающем костюме. Снимок был сделан так, что в зеркале отразилась задняя часть актрисы, в том числе ее ягодицы.

Образ она дополнила ярким макияжем и роскошной прической. Также Муцениеце поделилась фотоснимком, на котором предстала в откровенном наряде. При этом на голове у Агаты был убор в виде большой люстры.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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