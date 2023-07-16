Глава Башкирии Хабиров встретился с «двойником» Бодрова

Во время визита в Салаватский рацон, где проходит Всероссийский фестиваль по спортивному туризму, глава Башкирии Радий Хабиров встретил случайно «двойника» Сергея Бодрова, который прославился ролью в «Брате». Сходство с артистом имеет житель села Насибаш Арсен Кутушкин. Отмечается, что руководитель республики по-достоинству оценил старания мужчины, пожелав ему успехов.

Арсен Кутушкин – это звезда муниципалитета. Он проявил себя не только в туризме. В настоящее время он сочиняет песни. При этом вместо одной руки у молодого человека протез.

Нелишне напомнить, что актер и режиссер Сергей Бодров умер в 2002 году на Кавказе. 30-летний артист находился в составе съемочной группы. Они находились в Кармадонском ущелье, но в это время сошла огромная лавина и погребла их навсегда под собой.