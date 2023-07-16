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Лучшие советские фильмы: Названы 15 кинематографических шедевров эпохи

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Лучшие советские фильмы: Названы 15 кинематографических шедевров эпохи
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Фото из открытых источников

Как бы ни нравились нам голливудские блокбастеры и европейские новинки, иногда хочется посмотреть проверенную классику. Предлагаем подборку самых известных советских фильмов на любой вкус. Итак, 15 кинематографических шедевров эпохи:

1. Пираты ХХ века, 1979 год, режиссер Борис Дуров.

2. Летят журавли, 1957 год, режиссер Михаил Калатозов

3. Человек-амфибия, 1961 год, режиссер Владимир Чеботарев,

4. Геннадий Казанский. Белое солнце пустыни, 1969 год, режиссер Владимир Мотыл

5. Война и мир, 1965 год, режиссер Сергей Бондарчук.

6. Иваново детство, 1962 год, режиссер Андрей Тарковский.

7. Любовь и голуби, 1984 год, режиссер Владимир Меньшов.

8. Броненосец «Потемкин», 1925 год, режиссер Сергей Эйзенштейн

9. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей, 1981 год, режиссер Игорь Масленников.

10. Чародеи, 1982 год, режиссер Константин Бромберг

11. Экипаж, 1979 год, режиссер Александр Митта.

12. Бриллиантовая рука, 1968 год, режиссер Леонид Гайда

13. Курьер, 1986 год, режиссер Карен Шахназаров.

14. Восхождение, 1976 год, режиссер Лариса Шепитько.

15. Волга-Волга, 1938 год, режиссер Григорий Александров.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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