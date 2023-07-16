Никита Пресняков снял в США видеоклип для Сайрус

Никита Пресняков, который поспешно уехал в Штаты, показал в Сети фрагмент работы над новым клипом. В настоящее время музыкант, который проживает в Америке с женой Аленой Красновой, сменил свою деятельность.

Билли Рэй Сайрус был знаменитым музыкантом в стиле кантри. Внук Примадонны снял клип для кантри-дуэта музыканта с иной певицей Джоанной Рози Ходжес.

«Был рад поработать как режиссер и оператор над видео для Билли Рэй Сайрус и Файероуз! Такие душевные люди! Отлично провели время», - написал артист.

Исполнительница Firerose также не осталась в стороне и решила прокомментировать работу с Пресняковым-младшим. Она отметила:

«Ты — просто невероятный талант! Было очень круто с тобой и командой поработать».