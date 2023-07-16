Певец Дмитрий Маликов рассказал о состоянии здоровья отца

Певец и композитор Дмитрий Маликов рассказал о состоянии здоровья отца. На семейном совете близкие приняли решение, что Юрию Маликову нужно немного отдохнуть, подлечиться. Такая реабилитация пойдет мужчине на пользу, отметил популярный артист:

«Не нужно волноваться, с папой ничего не случилось, просто на семейном совете решили, что ему надо отдохнуть, побыть с мамой и немного подлечиться. Ему такая реабилитация пойдет на пользу».

Юрий Маликов является создателем и руководителем ВИА «Самоцветы». Группа известна своими песнями «Мой адрес — Советский Союз», «Все, что в жизни есть у меня», «Вся жизнь впереди», «Там, за облаками», «Не повторяется такое никогда» и другими.

Ансамбль в свое время сотрудничал с Леонидом Дербеневым, Марком Фрадкиным, Никитой Богословским, Владимиром Шаинским и иными не менее знаменитыми поэтами и композиторами.