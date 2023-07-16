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Певица Ольга Орлова показала редкие видеокадры с мужем Валерием

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Певица Ольга Орлова показала редкие видеокадры с мужем Валерием
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Фото из открытых источников

Ольга Орлова вышла во второй раз замуж еще два года назад. Мужем певицы стал бизнесмен Велерий. Сперва успешный предприниматель изредка мелькал на фотографиях артистки в соцсетях. Как отмечала звезда, ее избранник не любит публичности.

На днях Ольга опубликовала новые кадры с Валерией. В ролике можно увидеть, как Орлова проводит свободное время во дворе дома с любимым. Рядом отдыхают кошка и четыре собаки. Муж исполнительницы стоит на дорожке и трепет за ухо домашнего питомца. 

Напомним, что 45-летняя Орлова родила недавно дочь. Во время беременности многие думали, что ребенка выносила суррогатная мать, а сама знаменитость ходит с накладным животом. Но певица неоднократно показывала фанатам изменившуюся фигуру после вторых родов. 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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