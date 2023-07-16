Продолжение следует: сериальная индустрия в России находится на подъёме

Последние три года новые сериалы, созданные российскими кинематографистами, появляются с завидной регулярностью. Отечественные кинорежиссеры и сценаристы находят свежие тематики, которые «цепляют» за живое телезрителей.

Огромная череда новых проектов, которые вышли на стримингах в этом году, только подтвердила, что сбавлять темпы в РФ никто не намерен.

Главным результатом является то, что российские картины стали конкурентоспособными и предполагают зрителям продукт, по качеству не уступающий европейскому и американскому.

Количество оригинальных лент выросло до 229, почти половина вышла на стриминговых площадках. В 2020 году около трети. Сейчас также повляються хит за хитом. Судя по всему, в 2024 году объёмы сериалов в РФ обещают возрасти, поэтому можно с уверенностью утверждать, что сериальная индустрия в России находится на подъёме.