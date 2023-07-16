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Семенович после смерти концертного директора вышла в траурном наряде на сцену «Славянского базара»

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Семенович после смерти концертного директора вышла в траурном наряде на сцену «Славянского базара»
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Фото из открытых источников

Всю ночь на сцене белорусского фестиваля «Славянский базар» зажигали звезды российской эстрады. Удивило зрителей появление Анны Семенович. Артистка предстала перед публикой в черном траурном наряде. Она отдала дань уважения умершому концертному директору Владимиру Цапиру, с которым сотрудничала последние 20 лет. Несмотря на трагедию, певица достойно выступила и не пустила ни слезинки. 

Анна рассказала, что ей пришлось пережить. Накануне исполнительница пообещала посвятить выступление бессменному коллеге и сдержала слово. Со сцены Семенович произнесла трогательные слова:

«Жизнь артиста непроста. Но что бы ни произошло, должен выходить на сцену и сделать вид, что все хорошо. Умер наш директор, покинул этот мир. Сегодня приехали к вам без него. Следующую песню хочу посвятить Владимиру, он был настоящий, он был мой человек. Владимир, эта песня для вас», - произнесла растроганная звезда.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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