Создан эскиз памятника Боре Моисееву: его покажут Алле Пугачевой

Со дня смерти Бориса Моисеева прошло десять месяцев. Близкие артиста занимаются созданием памятника. По словам директора Сергея Гороха, созданы первые эскизы монумента. Памятник будет установлен на Троекуровском кладбище к годовщине его смерти, то есть 27 сентября.

Директор певца сообщил, что в настоящее время идут подготовительные работы. Он уточнил, что памятник получился очень красивым.

Сергей добавил, что за финансовой помощью к знаменитостям он не обращался, однако показать эскизы друзьям Бориса вскоре планирует. Прежде всего, речь идет об Алле Пугачевой, с которой Моисеев близко дружил. Примадонна будущий памятник пока что не одобрила. ​

Алла Борисовна не видела эскизов. Пока я ей не показывал, однако летом обязательно покажу, - отметил Горох.

Как известно, к мнению Пугачевой покойный хореограф и балетмейстер всегда прислушивался. Он считал Примадонну своей путеводной звездой.