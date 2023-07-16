Сыгравшая Белоснежку в «9 роте» Ирина Рахманова подверглась критике из-за своей фигуры

После «9 роты» Ирина Рахманова сыграла в нескольких успешных фильмах, в том числе в ленте «Питер FM», которая вышла в 2006 году. После роли Белоснежки актрису долгое время считали пацанкой, а в этой картине она ушла от образа.

В 2017 году артистка появилась на премьере кинофильма «Елки новые», после чего столкнулась с волной критики из-за своей фигуры. Хейтеры сочли звезду чересчур полной. Но Ирина быстро пришла в форму.

В 35 лет она родила ребенка. Рахмнова не афиширует личную жизнь, отсутствует какая-либо информация о ее муже. Наследнику она уделяет много времени, не жертвует семьей ради карьеры, хотя активно снимается. Вскоре селебрити отпразднует 42-летие, но выглядит замечательно.