В сцене схватки Морфеуса и Смита в фильме «Матрице» найден очевидный киноляп

Научно-фантастический боевик «Матрица» стал «первым фильмом нового столетия». Но даже в этой идеальной экшен-постановке можно найти киноляпы, которые зрители могли даже не заметить.

В одной из сцен Тринити после кувырка с лестницы и прыжка из окна не получила ни единой ссадины. Однако когда забежала в телефонную будку, чтобы выйти из Матрицы, на ее лице появилась кровь.

Большую часть фильма Морфеус ходил в матовых стильных черных очках. В них он «вошел» в Матрицу. Через несколько секунду матовое напыление исчезло. Герой стоит в очках, но уже с зеркальными линзами.

Во время схватки Морфеуса и агента Смита, последний бросил противника в кирпичную часть стены. От удара там осталась дыра. В следующем кадре Морфеуса подбрасывают вверх, а стена цела и невредима.