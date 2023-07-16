Волочкова в образе лебедя, подтянутый Киркоров и Русалка Кока: второй день фестиваля VK Fest

В Парке Горького продолжается музыкальный фестиваль VK Fest. Звезды радуют поклонников необычными образами. Так, Анастасия Волочкова появилась в образе белого лебедя, который украшен помпезными крыльями. Этот наряд специально создали для балерины.

Русалка Клава Кока тоже не осталась в стороне. Она приехала на фестиваль в интересном наряде - нежно-розовом платье с капюшоном, ярким лифом в виде бабочки. Как призналась певица, ее команда готовила сказочный и трендовый образ несколько недель.

Филипп Киркоров, как всегда, привлек внимание публики стильным и ярким образом. Поп-король удивил нарядом от бренда DG. Он выбрал тонкие брюки, накидку, белую шляпу и повязку. Дополнил образ артист белой кожаной сумкой, часами и сандалиями. После ряда пластических операций он активно позировал перед камерами.