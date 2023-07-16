Второй день «Славянского базара»: золотой наряд Ларисы Долины и удивительное шоу Маргариты Суханкиной

Второй день фестиваля «Славянский базар» в Витебске снова был наполнен гостями. Вечернюю программу составили два концерта. На сцене появилась певица Елена Ваенга в черном платье с глубоким декольте. Она исполнила песню «С чего начинается родина». Публика восхитилась ее выступлением, а сама исполнительница не сдержала слезы.

Особенно порадовал ансамбль «Сябры», который вместе с Анатолием Ярмоленко спел «Белорусскую польку». Также на сцену вышли Глеб Матвейчук, Белорусский государственный ансамбль «Песняры», певица Зара и Руслан Алехно. Они спели хиты Игоря Лученка.

Лариса Долина украсила вечер ярким выступлением. Артистка получила много оваций, выйдя в роскошном золотистом платье и спев трек «Унесенные ветром».

Особое впечатление произвело шоу Маргариты Суханкиной из группы «Мираж». Ее песня «Я больше не прошу», хит «Наступает ночь» и композиция «Музыка нас связала» заставили зал танцевать и подпевать.