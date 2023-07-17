59-летняя Лолита Милявская вышла к поклонникам в обтягивающем прозрачном комбинезоне

Примерно 6 лет назад известная российская исполнительница Лолита Милявская была у всех на слуху из-за своего откровенного наряда. На днях певица решила повторить свой интересный образ.

Она облачилась в прозрачный комбинезон с принтом. В бежевом костюме с орнаментом Милявская появилась на музыкальном фестивале VK Fest, который проходи 16 июля в Москве. Там Лолита не только вышла на сцену, исполнив свои композиции, но и сделала фото с поклонниками.

Между прочим, на этот раз артистка одела под прозрачный комбинезон черное боди, которое скрывало ее интимные части тела. Хотя знаменитость в свои 59 лет может похвастаться идеальными формами, которых ей удалось достичь после посещения эндокринолога.