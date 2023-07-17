Актрису Ольгу Шувалову госпитализировали после отравления таблетками — она пыталась покончить с собой

Российская актриса театра и кино Ольга Шувалова попала в больницу после попытки самоубийства. Об этом сегодня написал Telegram-канал Baza.

По информации портала, артистка госпитализирована после отравления таблетками. В ходе общения с медиками актриса говорила, что пыталась совершить суицид. Причину поступка она не назвала. В настоящий момент со звездой кино работают медицинские специалисты.

Нужно отметить, что Шувалова прославилась съемками в сериалах «Улица разбитых фонарей», «Спецназ». Ольга также исполнила главную роль в ленте «Все умрут, а я останусь».