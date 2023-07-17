Актрису Ольгу Шувалову госпитализировали после отравления таблетками — она пыталась покончить с собой

Латвийская и советская исполнительница Лайма Вайкуле возмутила пользователей Сети недавными словами о российском певце SHAMAN (настоящее имя Ярослав
После «9 роты» Ирина Рахманова сыграла в нескольких успешных фильмах, в том числе в ленте «Питер FM», которая вышла в 2006 году. После роли
Авторитетное издание Variety составило список лучших боевиков в истории по версии редакции. Предлаем ознакомится с ТОП-50 жанровых лент. - «Крепкий
Как бы ни нравились нам голливудские блокбастеры и европейские новинки, иногда хочется посмотреть проверенную классику. Предлагаем подборку самых
Леонид Агутин долгие годы радует россиян своими хитами. Его можно назвать одним из самых опытных музыкантов в отечественном шоу-бизнесе. Но
Во время визита в Салаватский рацон, где проходит Всероссийский фестиваль по спортивному туризму, глава Башкирии Радий Хабиров встретил случайно