Александр Ревва честно ответил на вопрос, делал ли он когда-нибудь пластические операции

Александра Ревву часто подозревают в том, что он неоднократно обращался к пластическим хирургам. Дело в том, что внешность шоумена кардинально изменилась.

В интервью артист высказался на этот счет. Юморист не стал говорить о пластике, он только заявив, что свое лицо сделал самостоятельно.

По словам Александра, он решил, что хочет быть красивым, чтобы пользоваться популярностью у окружающих людей.

«В Интернете гуляет много роликов, что сделал полторы тысячи пластических операций. Ничего не было. Могу сказать, каждый может быть красивым. Надо просто визуализировать. Придумал, что являюсь самым красивым, что вот такой… Пространство все меняет», — признался Ревва в программе «Кстати» с Гариком Гарламовым и Азаматом Мусагалиевым.