Денис Дорохов прокомментировал свой поцелуй с певицей Ольгой Бузовой

Денис Дорохов рассказал о том, как его возлюбленная отреагировала на поцелуй с Ольгой Бузовой. Знаменитости вместе снимались в «Однажды в России».

По сюжету ведущая сыграла девушку, соблазняющую официанта. В роли официанта выступил Денис Дорохов. По словам комика, поцелуй не был запланированным.

«Бузова подставилась сама. Мы не должны целоваться, репетировали, что она приблизится, хотя не сильно, она уже, смотрю, прошла зону невозврата, в мою солнечную систему залетает. Там даже по глазам видно, какая у меня мысль появляется. Думаю, почему нет!» — сказал юморист.

Шоумен добавил, что после поцелуя супруга не устраивала сцен ревности, однако на отдых они съездили в то место, которое выбирала жена.