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Дикая лиса утащила у сахалинца мобильный телефон и сняла головокружительное видео

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Дикая лиса утащила у сахалинца мобильный телефон и сняла головокружительное видео
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Фото из открытых источников

Курьезная ситуация произошла на Сахалине. Там лиса утащила мобильный телефон у сахалинца и случайно сняла головокружительное видео своей прогулки. Об этом рассказывает фотограф Сергей Любаченко.

"На телефон можно хорошие кадры снять. Так посчитала лиса. Она схватила телефон, который был установлен для других целей. Думаю, на неделе я сделаю задуманное видео. А у самой героини будет "звёздный час", - написал он.

Как и ожидалось, зрители положительно оценили созданный ролик. Пользователи шутят, что получился приличный документальный фильм. Осталось только придумать название и сделать к нему постер, а затем вручить "Оскар".

Сергей также добавил добавил, что, оставляя в лесу смартфон, он пытался снять медведя, однако пока что сделать этого не удалось. Видимо, косолапый к съёмкам пока что не готов, поскольку пишет сценарий.

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Текст: Информационное агентство «Informing»

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