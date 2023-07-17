Джейн Биркин нашли мертвой в ее парижской квартире посторонние люди

Джейн Биркин (Jane Birkin) является успешной актрисой в мировом кинематографе. Успех к актрисе привел не только благодаря яркой внешности, но и благодаря невероятному актерскому таланту, который был унаследован от родителей, бабушки, деда. Они также были известными актерами.

Президент Франции Эммануэль Макрон признал Джейн иконой Франции в своей публикации в соцсети Twitter. После смерти певицы 16 июля 2023 года глава государства отметил, что Биркин стала настоящим символом свободы, исполнив самые замечательные французские композиции. Он добавил, что знаменитость была талантливой женщиной с огненной страстью и нежным голосом.

Напомним, Джейн Биркин умерла на 77-м году жизни. Тело звезды обнаружили посторонние люди в ее квартире в Париже. Дверь вскрывали местные правоохранительные органы. Причина смети не известна. Известно только то, что в 2021 году она перенесла инсульт.