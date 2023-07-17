Эрнсту объявили ультиматум после увольнения Ивана Урганта

Иван Ургант, который уже полтора года назад осудил СВО, остается без работы. Все развлекательные шоу были сняты с эфира еще минувшей весной. Впрочем, если ситуация бы зависела от поклонников шоумена, он бы давно сидел в кресле "Вечернего Урганта".

Под каждой публикацией ведущего умоляют вернуться на Первый канал. В личном микроблоге Иван опубликовал видео, где он, как главный герой популярной рекламы мужского дезодоранта, едет на коне. Действие происходило в долине Исландии. Напевает герой "Песню мушкетеров" Михаила Боярского.

"Ваня, скучаем, телевизор перестали включать, нет повода",

"Эрнст, верните нам Урганта. Надоели бабушки с гармошками",

"Воля все пытается место на ТВ занять",

"Урганта срочно на Первый!",

"Возвращайся, ты нам очень нужен", – возмущены фанаты артиста.