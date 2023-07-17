Кто одержал победу в международном фестивале «Славянский базар» в Витебске

Гран-при победителей конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар в Витебске» уедет в Армению. По итогам двух выступлений лидером стала Маша Мнджоян, которая находилась на 4-й позиции в конкурсной таблице в первый день.

Высшую награду девушке вручили на сцене Летнего амфитеатра в ходе концерта торжественного закрытия "Славянского базара в Витебске". Программу вручения наград совместили со вторым конкурсным днем для молодых талантов.





Первую премию международное жюри решило присудить белорусу Самиру Елчиеву. Вторая премия досталась заслуженно россиянке Елизавете Слышкиной, а также итальянке Agape. Третье место между собой разделили Малика Хакимова из (Узбекистан) и Куралай Мейрамбек (Казахстан).