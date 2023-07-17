Красивые картинки из Израиля - ширма: Буйнов рассказал о несчастье Пугачёвой

Александр Буйнов давно поддерживает близкие дружеские отношения с Аллой Пугачевой. Поговаривали, что на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным между народным артистом и Примадонной произошел инцидент, которым певица была возмущена до глубины души.

Во время беседы сВячеславом Манучаровы для его Ютуб-канала "Эмпатия Манучи" Буйнов опроверг догадки о предательстве давней подруги. По словам исполнителя, наблюдатели из одного лишь эпизода сделали поспешные выводы.

Отвечая на вопросы ведущего о взаимоотношениях с Пугачёвой, он посетовал о трудностях общения, связанных с отъездом звезды в Израиль:

Прекратилась "горячая фаза" дружбы, они далеко. Общаемся по переписке, тепла стало меньше.

Как добавил Буйнов, тема СВО в общении не затрагивается. О позиции Аллы Борисовной певец ничего не знает:

Я не в курсе. Меня не интересует это. Не думаю, что ей интересно говорить на данную тему.

Зато исполнитель уверен, так его звездная подруга не сможет навсегда остаться за рубежом и вернется в РФ:

Она там несчастлива. Не представляю, чтобы она не вернулась.