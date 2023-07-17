Кристина Орбакайте оставила свою дочь на мать Аллу Пугачеву

Кристина Орбакайте продолжительное время находится за рубежом. Она вместе с семьей недавно отправилась в Европу на отдых.

Как можно судить по социальным сетям певицы, они успели посетить несколько стран, в том числе Италию и Латвию. Особенно интересным стал визит артистки в Юрмалу, поскольку там сейчас находится Алла Пугачева вместе с детьми и мужем.

Но сегодня стало известно, что Кристина провела в Юрмале несколько дней и уехала. Поклонники сделали вывод о том, что Орбакайте привезла дочь Клаву в Латвию и оставила ее под присмотром бабушки.

Не исключено, что исполнительница с супругом Михаил Земцов решили насладиться друг другом без присутствия детей.