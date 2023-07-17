Лера Кудрявцева показала фанатам обнаженное фото

Лера Кудрявцева не так давно отправилась с семьей в Болгарию. Там знаменитая ведущая посетила грязевой курорт. Забавные кадры с отпуска она опубликовала в своем микроблоге.

Лера показала фанатам обнаженное фото. Она сняла вверх купальника и везде обмазалась грязью. Звезда решила продемонстрирровать, как проводит свободоне время на отдыхе.

На снимке теледива предстала в черной панаме, без верхней части бикини. Дополнила образ черными очками. Грудь блондинка прикрыла руками. Также она показала близких, также щедро измазанных грязью.

«Лакшери», — подписала видео ведущая.