Макаревич, Брежнева и Сердючка выступят на одной сцене в Юрмале

С 26 по 30 июля в Юрмале состоится музыкальный фестиваль «Laima Rendezvous Jurmala», хозяйкой которого является Лайма Вайкуле.

Помимо певицы, там выступят многие латвийские звезды, имена которых ничего не говорят российским зрителям.

Это Инеса Галанта, Янис Стибелис, Интарс Айя Андреева, Айя Андреева, Markus Riva, Patrisha, Нормундс Рутулис, Ника Плотникова,Мария Наумова, DAGAMBA, Динара Рудане, SHIPSEA, а также эстонец Уку Сувисте, группа SunStroke, Сальвадор Собрал, Танита Тикарам. Также выступят украинские артисты, Верка Сердючка, Freedom Ballet, Макс Барских, ALEKSEEV, Вера Брежнева, Анна Буткевич.

Среди выступающих есть два музыканта из России - Мария Максакова* и Мария Максакова*. Также Лайма Вайкуле анонсировала приезд на Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина*, но в качестве зрителей.

* Признан иноагентом в РФ