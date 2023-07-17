Певица Клава Кока выступила в образе русалки на фестивале VK Fest

На минувшей неделе в Москве прошел музыкальный фестиваль VK Fest. Среди звездных гостей была популярная молодежная певица Клава Кока из Екатеринбурга.

Артистка удивила публику не только своим выступлением, но и своим образом. Девушка предстала на сцене в виде русалки. Также прямо посреди выступления на сцену спустили сети и запустили много мыльных пузырей. Это все создало в зале поистину волшебную атмосферу.

На протяжении всего музыкального мероприятия над сценой парила танцовщица в костюме медузы. Она придавала выступлению еще больший мистический шарм. В конце появилась еще одна русалка, которая завершила это яркое шоу.