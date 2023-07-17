Покинувший РФ звезда телесериала «Физрук» актер Дмитрий Нагиев впал в депрессию

Популярный актер и ведущий Дмитрий Нагиев внезапно пропал из поля зрения. Он редко выходит на связь в соцсетях. Некоторые видео, которые Дмитрий выкладывает шоумен, заставляют фанатов переживать.

Артист продолжает играть в антрепризном спектакле «Кыся». В Сеть также слили фото со съемок сериала, в котором он может принимать участие.

А вчера в микроблоге Нагиева появилось видео, снятое в черно-белых красках. Актер на нем идет по улице и смотрит вдаль. Поклонники заподозрили, что Дмитрий страдает от деперессии.

В комментариях интернет-пользователи отметили, что артист переживает, поскольку видит мир в сером цвете. Некоторые ему посочувствовал, а другие поругали шоумена за то, что расклеился.



