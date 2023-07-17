Раскрыты обстоятельства смерти киноактера Александра Орловского

Популярный актер Александр Орловский, который прославился своими ролями в полнометражных фильмах и сериалах, умер в полном одиночестве. Причина кончины широко известного артиста пока что не раскрывается. Известно только то, что его тело обнаружили спустя неделю после кончины.

Александр в последнее время жил отшельником. В определенный момент он вовсе перестал выходить на связь с окружающими и сторонился журналистов. Его тело найдено в квартире, где проживал.

В начале 2000-х годов Орловский сделал прорыв в актерской карьере. Он снялся во многих детективных сериалах. На пике популярности звезда все бросил все и решил уехать в Благовещенск. Причины такого внезапного решения неизвестны, поскольку актер избегал публичности, не давал интервью и всячески охранял личную жизнь от любопытных глаз.