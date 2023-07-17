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Стало известно, зачем на самом деле Алла Пугачева приехала в Юрмалу

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Стало известно, зачем на самом деле Алла Пугачева приехала в Юрмалу
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Фото из открытых источников

Алла Пугачева второе лето подряд приезжает из Израиля в Юрмалу. Пара не может жить долго в жаркой погоде. К тому же, в Юрмале собираются друзья артистки. На этот раз супруги приехали в Латвию не просто так.

Как стало известно, Примадонна хочет выступить на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле. Она отметила, что будет происходить на мероприятии.

По словам латвийской певицы, Алла Борисовна будет присутствовать на фестивале в качестве музыкального критика, который даст советы. Также не исключено, что в программе примет участие молодой муж Примадонны российской эстрады.

Станет ли Пугачева петь, Вайкуле не уточнила, но призналась, что не хочет открывать всех тайн. Но то, что она точно будет присутствовать в зрительном зале, подтвердила.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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