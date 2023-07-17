Умер актёр из фильмов «Азазель» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Орловский

Александра Орловского известного по фильмам «Азазель» и «Улицы разбитых фонарей», нашли мёртвым в собственной квартире в Благовещенске. Уточняется, что актер умер еще 7 июля, то есть 10 дней назад. Жилище артиста вскрыли только через восемь дней. Там обнаружили бездыханное тело кинозвезды. На момент смерти ему исполнился 61 год.

С 2014 года Александр жил в Благовещенске, не снимался в кино и не играл в театре. Последние ленты с его участием — это картина «Морские дьяволы. Смерч — 2», а также «Марш-бросок: охота на «Охотника».

Добавим, Орловский родился в Пермском крае 4 июля 1962 года, окончил Петербургскую академию театрального искусства имени Николая Черкасова, позже трудился в Московском театре АпАРТе, еще работал в драматическом театре «На Литейном» и петербургском Александринском театре.