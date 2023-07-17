В США нашли в «Симпсонах» предсказание войны в Косово осенью

Речь идет о сцене, которая носит название «Дом вдали от Гомера». Она вышла на экраны в 2005 году. Действия в эпизоде происходят в 2023 году, сами персонажи идут на фильм «Оппенгеймер» в кинотеатр, который сейчас идет в мировых кинотеатрах.

Натали Моррис отметила, что другие предсказания по мультипликационному сериалу часто сбывались.