Василий Ливанов рассказал, как Миронов стал жертвой розыгрыша

Василий Ливанов рассказал о том, как они с коллегами балагурили и разыгрывали друг друга. От Михаила Державина и Александра Ширвиндта чаще всего доставалось Андрею Миронову, который был одним из самых доверчивых.

Василий назвал Александра и Михаила «безжалостными шутниками». Актёры любили подшучивать друг над другом. Их «жертвой» нередко становился Миронов. Как вспомнил Ливанов, во время съёмок фильма «Год как жизнь» он уговорил жену позвонить Миронову 1 апреля и вызвать на срочный досъём. Доверчивый артист отправился в киностудию и устроил скандал, потребовав у охраны пустить его.

Удавалось Миронову посмеяться над своими коллегами. Он Ливанова решил угостить однажды шоколадной медалькой. Положив ее в рот, актер понял, что это сургуч.

А еще Миронов и Марк Захаров однажды провожали Ширвиндта на очередные съёмки. Он тогда ехал на поезде. Артисты, попрощавшись с товарищем, купили билеты на самолет и оказались раньше самого Ширвиндта в Харькове. Там они встретились, выскочив к Александру из кустов и напевая песню.