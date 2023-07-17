Возлюбленная рэпера Тимати появилась на публике с кольцом Cartier на безымянном пальце

Слухи о браке Тимати с Валентиной Ивановой набирают обороты. Недавно модель появилась на людях с кольцом на безымянном пальце, стоимость которого превышает два миллиона рублей.

Кольцо Cartier выполненное в форме «гвоздя». Фанаты пришли к выводам, что она носит дорогое украшение в качестве помолвочного кольца.

А 16 июля влюбленные посетили VK Fest в Парке Горького. На пальце звезды рядом с тем украшением заметили еще одно кольцо той же фирмы, выполненное в белом золоте с 72 бриллиантами.

Кстати, несмотря на то, что Юнусов не состоял в браке, у него есть двое детей. Дочку Алису родила модель Алена Шишкова, а сын Ратмир появился на свет от Анастасии Решетовой.