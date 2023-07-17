Yandex.RTB

Выяснилось, кто проиграл в 4-м выпуске масштабного реалити-шоу «Выжить в Дубае»

Image 16+
Выяснилось, кто проиграл в 4-м выпуске масштабного реалити-шоу «Выжить в Дубае»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Во время очередного голосования “пустынники” назвали имя Анна Хилькевич для индивидуального испытания. Девушка согласилась и заявила, что не сможет оставить в таком состоянии команду. Сергей Завгороднев был готов пойти на финальное испытание, чувствуя вину за неудачу в ранее проведенном командном состязании.

В команде звезд участники не смогли прийти к единому мнению и долго думали, кого выдвинут его соперники. В итоге, Давид Манукян и Ольга Серябкина решили выдвинуть свои кандидатуры. После голосования на индивидуальное испытание отправились Серябкина (звездная команда) и Хилькевич (народная команда).

В первом испытании Ольга победила. Однако во втором задании Ольга оказалась сильнее. В третьем актриса справилась быстрее и ей досталась победа. Певица не расстроилась. Она отметила, что получила незабываемые эмоции от проекта.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Лера Кудрявцева показала фанатам обнаженное фото

Сегодня, 09:21

Денис Дорохов прокомментировал свой поцелуй с певицей Ольгой Бузовой

Сегодня, 09:15

Василий Ливанов рассказал, как Миронов стал жертвой розыгрыша

Сегодня, 07:01

Дикая лиса утащила у сахалинца мобильный телефон и сняла головокружительное видео

Сегодня, 06:53

Певица Клава Кока выступила в образе русалки на фестивале VK Fest

Сегодня, 06:41

Джейн Биркин нашли мертвой в ее парижской квартире посторонние люди

Сегодня, 06:31

Кто одержал победу в международном фестивале «Славянский базар» в Витебске

Сегодня, 06:25

Выяснилось, кто проиграл в 4-м выпуске масштабного реалити-шоу «Выжить в Дубае»

Сегодня, 06:16

Певец Дмитрий Маликов рассказал о состоянии здоровья отца

Вчера, 21:54

Агата Муцениеце продемонстрировала идеальную фигуру в откровенном образе с люстрой на голове

Вчера, 21:34

Семенович после смерти концертного директора вышла в траурном наряде на сцену «Славянского базара»

Вчера, 21:02

В сцене схватки Морфеуса и Смита в фильме «Матрице» найден очевидный киноляп

Вчера, 20:50

Лу«Спорт-экспресс» назвал 15 лучших кинематографических шедевров времен СССР

Вчера, 20:19

Второй день «Славянского базара»: золотой наряд Ларисы Долины и удивительное шоу Маргариты Суханкиной

Вчера, 20:10

Глава Башкирии Хабиров встретился с «двойником» Бодрова

Вчера, 20:04

Создан эскиз памятника Боре Моисееву: его покажут Алле Пугачевой

Вчера, 19:53

Певица Ольга Орлова показала редкие видеокадры с мужем Валерием

Вчера, 19:46

Волочкова в образе лебедя, подтянутый Киркоров и Русалка Кока: второй день фестиваля VK Fest

Вчера, 19:42

Никита Пресняков снял в США видеоклип для Сайрус

Вчера, 13:38

Продолжение следует: сериальная индустрия в России находится на подъёме

Вчера, 13:31

Пользователи Сети возмутились словами Лаймы Вайкуле о музыкальных способностях SHAMAN
  • 15-07-2023, 07:31

Пользователи Сети возмутились словами Лаймы Вайкуле о музыкальных способностях SHAMAN

Латвийская и советская исполнительница Лайма Вайкуле возмутила пользователей Сети недавными словами о российском певце SHAMAN (настоящее имя Ярослав

Похороны звезды сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой пройдут 14 июля в Театре-студии киноактера в Минске
  • 14-07-2023, 11:54

Похороны звезды сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой пройдут 14 июля в Театре-студии киноактера в Минске

Белорусская актриса Лариса Маршалова умерла в возрасте 44 лет. Она скончалась из-за сердечного приступа. Церемония прощания со звездой сериала

Сыгравшая Белоснежку в «9 роте» Ирина Рахманова подверглась критике из-за своей фигуры
  • Вчера, 13:22

Сыгравшая Белоснежку в «9 роте» Ирина Рахманова подверглась критике из-за своей фигуры

После «9 роты» Ирина Рахманова сыграла в нескольких успешных фильмах, в том числе в ленте «Питер FM», которая вышла в 2006 году. После роли

Названы 50 лучших боевиков всех времён от Variety
  • 14-07-2023, 21:26

Названы 50 лучших боевиков всех времён от Variety

Авторитетное издание Variety составило список лучших боевиков в истории по версии редакции. Предлаем ознакомится с ТОП-50 жанровых лент. - «Крепкий

Лу«Спорт-экспресс» назвал 15 лучших кинематографических шедевров времен СССР
  • Вчера, 20:19

Лу«Спорт-экспресс» назвал 15 лучших кинематографических шедевров времен СССР

Как бы ни нравились нам голливудские блокбастеры и европейские новинки, иногда хочется посмотреть проверенную классику. Предлагаем подборку самых

Леонид Агутин впервые рассказал о своем провале на концерте перед зарубежной публикой
  • 15-07-2023, 07:21

Леонид Агутин впервые рассказал о своем провале на концерте перед зарубежной публикой

Леонид Агутин долгие годы радует россиян своими хитами. Его можно назвать одним из самых опытных музыкантов в отечественном шоу-бизнесе. Но

Интересная информация