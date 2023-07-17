Выяснилось, кто проиграл в 4-м выпуске масштабного реалити-шоу «Выжить в Дубае»

Во время очередного голосования “пустынники” назвали имя Анна Хилькевич для индивидуального испытания. Девушка согласилась и заявила, что не сможет оставить в таком состоянии команду. Сергей Завгороднев был готов пойти на финальное испытание, чувствуя вину за неудачу в ранее проведенном командном состязании.

В команде звезд участники не смогли прийти к единому мнению и долго думали, кого выдвинут его соперники. В итоге, Давид Манукян и Ольга Серябкина решили выдвинуть свои кандидатуры. После голосования на индивидуальное испытание отправились Серябкина (звездная команда) и Хилькевич (народная команда).

В первом испытании Ольга победила. Однако во втором задании Ольга оказалась сильнее. В третьем актриса справилась быстрее и ей досталась победа. Певица не расстроилась. Она отметила, что получила незабываемые эмоции от проекта.