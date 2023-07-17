Жителей Уфы предупредили о распространении в городе опасной болезни

Администрация города Уфы со ссылкой на Роспотребнадзор по Башкирии сообщает о распространении опасной болезни - кори. Так, уже было зарегистрировано 22 случая заболевания инфекцией.

Всего зафиксировано 65 случаев кори, лабораторно подтвержденных. Из 46 пациентов - дети. Как уточняется, чаще заражаются дети возрастом до 5-и лет. При этом специфического лечения недуга нет. По информации Роспотребнадзора, главным эффективным способом борьбы с корью является профилактическая вакцинация.

В ведомстве подчеркунла, что выявлять вспышки болезни трудно из-за огромного количества жителей на съемных квартирах без необходимой регистрации. Если в подъезде болеет один человек, вакцинировать нужно всех жителей.