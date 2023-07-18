Актер и кинорежиссер Иван Охлобыстин чуть не умер от алкогольной зависимости

Последние несколько лет от алкогольных напитков отказывается актер и режиссер Иван Охлобыстин. Он вынужден контролировать себя из-за проблем в прошлом.

В «Исповеди» на PREMIER артист «Интернов» заявил, что когда-то страдал от алкоголизма. Во время пьянства он соглашался на немыслимые авантюры. За плечами Ивана много правонарушений, некоторые могли закончиться плачевно.

"На мотоцикле въезжал в метро, по мосту в парке Горького полицейские бегали за мной. Были большие проказники с женой. Как-то на берегу Москвы договорились, что капитан баржи нас перевезет на другой берег, отправили его за мороженым, а сами уплыли," - вспоминает Охлобыстин.

Актер добавил, что изменить свою жизнь ему помогли вера и церковь.