Актриса РФ Жанна Эппле встретила 59-й день рождения в больнице

Популярная российская актриса театра и кино Жанна Эппле свой день рождения провела в больнице. Знаменитости 15 июля исполнилось 59 лет.

На своей странице в социальной сети артистка опубликовала новое фото. На снимке она предстала в больничной палате палаты с букетом цветов. Как рассказала актриса, она перенесла операцию на ноге. Скорее всего, речь идет о колене, поскольку на фотографии поклонники увидели, что оно было перебинтовано.

«Новая нога — это новая жизнь. Не переживайте, все хорошо», — подписала снимок Эппле.

Теперь артистке нужно пройти длительную реабилитацию после проведенного хирургического вмешательства. Другие подробности Жанна решила не сообщать.