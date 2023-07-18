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Алла Пугачёва выступит на частной вечеринке за 50 миллионов рублей

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Алла Пугачёва выступит на частной вечеринке за 50 миллионов рублей
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Фото из открытых источников

В Сети ходят слухи о том, что покинувшая РФ Алла Пугачева сейчас находится в Юрмале вместе со своей семьей. Лайма Вайкуле намекнула, что ее подруга выступит на музыкальном фестивале «Рандеву», хотя информация не подтвердилась.

Бывшие сотрудники 74-летней Примадонны заявили, что она может принять предложение и спеть на частном мероприятии за огромный гонорар. К примеру, заинтересовать Аллу Борисовну может сумма 50 млн. рублей.

"Гонорар без перелета от 500 тысяч евро (это 50 млн. руб.). Если нужен перелет от места жительства до места мероприятия, тогда сумма должна подрасти. Просто пока никто таких сумм не предлагал. Предложит ли? Есть шанс, но небольшой," - отмечает источник.

Сама артистка, которая давно прекратила концертную деятельность, о личной жизни не распространяется.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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