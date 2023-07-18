Добровинский высказался о языке выступления звёзд на фестивале Лаймы Вайкуле

Скоро состоится фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Его главной хозяйкой является Лайма Вайкуле. Ожидается выступление множества артистов, Андрея Данилко (Верка Сердючка), Марии Максаковой, Андрея Макаревича* (признан иноагентом в РФ), Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ) в том числе. Но возникает вопрос: на каком языке исполнители будут петь? Об этом задумался Александр Добровинский.

Адвокат отметил, что хиты этих артистов написаны на родном языке, но на каком языке будет проходить выступление. По его мнению, язык иврита, английского и латышского не подойдут для выступления для артистов, поскольку у них нет песен на таких языках. Юрист добавил, что ему было бы интересно посмотреть, как Примадонна поет на украинском языке, хотя его мало кто понимает.

Получается, что выступления звезд на фестивале пройдут на русском языке, который понятен большинству аудитории.



