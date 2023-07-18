Народный артист РФ Лепс провел минуту молчания на концерте на фоне смерти ребенка 7 лет 7-летнего ребенка

Григорий Лепс заговорил о смерти 7-летнего ребенка во время концерта в «Крокус Сити Холле». Выступление было приурочено его 61-летию. После исполнения песни народный артист обратился к публике с просьбой почтить память погибшего мальчика одного близкого ему человека.

Как отметил музыкант, многие звезды знакомы с той семьей, которая переживает страшную утрату.

«Всегда тяжело об этом говорить. Три дня назад у моего друга, не могу не сказать об этом, случилась большая трагедия. Погиб невинный, маленький семилетний ребенок. Это трагедия для семьи, его друзей, то есть для меня и многих присутствующих. Поэтому прошу извинить меня, но давайте вместе несколько секунд помолчим», — сказал Лепс.

Через некоторое время он обратился к военнослужащим. Песню «Я буду с тобой» певец посвятил ребятам, которых нет с нами, но которые живы в памяти близких и соотечественников.