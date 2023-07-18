Иноагент Земфира сравнила жизнь в России и жизнь за границей

Певица Земфира*(которая в РФ признана иноагентом) рассказала, как в настоящее время она живет за рубежом вдали от родины и чем там занимается.

«Живу хорошо. Перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-нибудь – мне нравится. Прошла аллергия, климат, наверное. Очень много есть предложений о концертах, даже больше чем в РФ», — пишет артистка в социальных сетях.

Также исполнительница сообщила, что сейчас она работает над новым альбомом, а еще хочет написать к балету музыку.

Напомним, после начала СВО Земфира* уехала во Францию. Через год ее признали иноагентом. В мае артистка подала иск к Минюсту с требованием снять с нее статус. Впрочем, суд эту просьбу не удовлетворил, а звезда повторно обратилась в суд.

* Признана иноагентом в России

