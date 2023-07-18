Эксперт предположил, на каком языке будут выступать участники фестиваля Лаймы Вайкуле

Скоро пройдет новый фестиваль "Laima Rendezvous Jūrmala 2023", который был организован Лаймой Вайкуле. В мероприятии заявлено участие известных артистов, в том числе Марии Максаковой, Андрея Макаревича* (иноагент в РФ), Верки Сердючки. Но возникает один вопрос о языке, на котором выступят исполнители.

Адвокат Добровинский поделился своим мнением по данному вопросу. Он завил, что хиты артистов написаны на их родном языке, но в Юрмале русский язык является общепринятым и понятным для большинства жителей и зрителей.

Как предположил Александр, приглашенные звезды могут выступать на различных языках, хотя маловероятно, что они будут петь на украинском языке, поскольку в Латвии он не распространен.