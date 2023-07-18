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Киркоров дал совет молодым артистам, как добиться сотрудничества с известными звездами

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Киркоров дал совет молодым артистам, как добиться сотрудничества с известными звездами
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Фото из открытых источников

Народный артист РФ Филипп Киркоров известен любовью к дуэтам с молодыми исполнителями. Он посетил VK Fest 2023 и дал совет начинающим певцам, как им добиться коллаборации с большыми звездами.

Киркоров с уважением относится к молодым музыкантам, находящимся в начале творческого пути. Часто поп-король сотрудничает молодыми талантами и черпает от работы с ними много вдохновения.

Главный совет, который Филипп молодым артистам, это настойчивость на пути к успеху. Как считает артист, таланту необходима поддержка, а «бездарность свой путь найдет сама».

«Чтобы добиться успеха, удача нужна, ну и немного наглости, уверенности в себе, помощь сил свыше. И, конечно же, смелость!», - отметил Киркоров.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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