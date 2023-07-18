Киркоров дал совет молодым артистам, как добиться сотрудничества с известными звездами

Народный артист РФ Филипп Киркоров известен любовью к дуэтам с молодыми исполнителями. Он посетил VK Fest 2023 и дал совет начинающим певцам, как им добиться коллаборации с большыми звездами.

Киркоров с уважением относится к молодым музыкантам, находящимся в начале творческого пути. Часто поп-король сотрудничает молодыми талантами и черпает от работы с ними много вдохновения.

Главный совет, который Филипп молодым артистам, это настойчивость на пути к успеху. Как считает артист, таланту необходима поддержка, а «бездарность свой путь найдет сама».